  • 16 OCAK 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Karla Karışık Yağmurlu
Karla Karışık Yağmurlu
  • DOLAR 3.761
    EURO 3.986
  • BIST 81602.56
    ALTIN 145.49
Buradasınız : » » Kop Tüneli'nde çalışmalar sürüyor

Kop Tüneli'nde çalışmalar sürüyor

Tamamlandığında Doğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayacak Kop Tüneli'nde, 5 bin 200 metrelik delindi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Kop Tünelinde çalışmalar sürüyor

İLGİLİ GALERİLER

Bayburt-Erzurum karayolu güzergahındaki 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı'nda yapımı süren ve tamamlandığında Doğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayacak Kop Tüneli'nde, 5 bin 200 metrelik delme işlemi gerçekleştirildi.

HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, geçmişte acı ve tatlı çok önemli izler bırakan Kop Dağı'nın, yakın gelecekte tünelle geçileceğini söyledi.

Yapımına 2012 yılında başlanan ve 6 bin 500 metrelik çift tüp olarak inşa edilen Kop Tüneli'nin toplam uzunluğunun 13 kilometre olacağını belirten Ustaoğlu, "Şu an itibarıyla 5 bin 200 metresinde delme işlemi tamamlandı ve gelinen noktada delmede yüzde 40 civarında fiziki gerçekleşme sağlandı. İnşallah 2019 yılında ışığı göreceğimizi tahmin ediyoruz." dedi.

"Bu tip yatırımlar çok önemli ve elzem"

Ustaoğlu, tünelin hizmete geçmesiyle hükümet tarafından açıklanan Cazibe Merkezi Programı çerçevesinde bölgenin daha da cazip hale geleceğine inandıklarını vurguladı.

Tünel çalışmasının bölge açısından heyecan verici olduğunu dile getiren Ustaoğlu, "İnşallah 2019 yılı sonu itibarıyla tamamlandığında, güzergah ve yol altyapısı açısından baktığımızda bu tünel çok önemli bir misyonu yerine getirmiş olacak." ifadesini kullandı.

Bu yatırımın millet nezdinde çok önemli hizmetlere vesile olacağına inandığını belirten Ustaoğlu, bölge halkının susadığı, özellikle yatırımcıyı teşvik açısından bu tip yatırımların çok önemli ve elzem olduğunu bildirdi.

Etiketler: tünel, kop, karadeniz, doğu anadolu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER