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Kop Dağı Tüneli'nde ışığa doğru yolculuk sürüyor

Karadeniz'den Doğu Anadolu'ya açılan yolların en önemli geçit noktasında bulunan Kop Dağı'nda yapımı süren tünel inşaatında yüzde 50 oranına ulaşıldı.

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Kop Dağı Tünelinde ışığa doğru yolculuk sürüyor

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti'nde basın mensuplarıyla bir araya gelerek kentte yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. 

Pehlivan, Erzurum-Bayburt karayolu güzergahındaki 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı'nda yapımı devam eden tünel inşaatında teknik olarak yüzde 50 oranına ulaşıldığını söyledi. 

"Bayburt-Trabzon arasındaki Salmankaş Tüneli'nin daha aktif kullanımı için viyadüklerin yapımı konusu çok önemliydi." diyen Pehlivan, şu anda bu viyadüklerin ayaklarının büyük ölçüde tamamlandığını da belirtti. 

Pehlivan, Bayburt-Trabzon arasındaki diğer bir hattın Soğanlı mevkisi olarak bilinen hat olduğunu dile getirerek, "Orada da proje ihalesi yapılmış durumda ve şu anda arazide etüt çalışmaları yapılıyor. Bu hat özellikle ilimiz için bir turizm aksı olacak. Bu alanın projesi bu sene tamamlanırsa inşallah 2019 yılı içerisinde ihalesi gündeme gelecek. Gerçekten bu da ilimiz için çok önemli bir yatırım." diye konuştu. 

Bütün bu yatırımlarla birlikte Bayburt için en önemli yatırımın Salyazı'da yapılacak havalimanı olduğunu vurgulayan Pehlivan, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız 2017 yılı Kasım ayında Bayburt'a gerçekleştirdiği ziyarette bunun müjdesini vermişti. Bayburt-Gümüşhane Havalimanı ihalesi de geçtiğimiz günlerde yapıldı. Bu projenin de kısa sürede bitirilmesi öngörülüyor. Çünkü Cumhurbaşkanımız havalimanı müjdesini verdiği o ziyarette Bayburt'a bir sonraki ziyaretini bu havalimanına inmek suretiyle gerçekleştireceğini bildirmişti."

Kaynak: AA

Etiketler: kop dağı tüneli
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