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Buradasınız : » » Konya'ya turist getirene 6 bin dolar teşvik

Konya'ya turist getirene 6 bin dolar teşvik

Turist getiren seyahat acentelerine uçak başına 6 bin dolar destek sağlayan uygulamaya Konya Havalimanı da eklendi.

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Konyaya turist getirene 6 bin dolar teşvik

Bakanlar Kurulunun turist getiren A Grubu seyahat acentelerine destek sağlanması hakkındaki kararda değişiklik yapılmasına dair kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, daha önce alınan kararda adı geçen havalimanlarının yanı sıra Konya Havalimanına da tarifeli ve tarifesiz (charter) uçak seferleriyle 1 Ocak-31 Aralık 2017 tarihlerinde turist getiren A Grubu seyahat acentelerine turistik uçak seferi başına 6 bin dolar destek sağlanacak.

Turizm amaçlı seyahatlerde, turizm sektörünün uluslararası rekabet gücünün korunması amacıyla geçen sene belirli süreler için verilen destek kapsamında daha önce 6 havalimanı yer alırken, 2017'de tüm yıla yayılan uygulamadan yapılan son düzenlemeyle bu sayı 15'e yükseldi.

Kaynak: AA

Etiketler: uçak, turist, seyahat acenteleri, havalimanı
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