Konya'daki uyuşturucu operasyonu

Konya merkezli 5 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Konya, Şanlıurfa, Gaziantep, Bingöl ve Malatya'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 5'i kadın 25 kişi, işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Savcılıkça ifadelerinin alınmasının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlılardan biri kadın 9'u hakkında tutuklama kararı verildi. Zanlılardan 16'sı ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Uyuşturucu madde satışı yaptıkları belirlenen bir grubu takibe alan polis, 10 Ağustos’ta, Konya, Şanlıurfa, Gaziantep, Bingöl ve Malatya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 125 kilogram esrar ele geçirilirken, 25 kişi gözaltına alınmıştı.