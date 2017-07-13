  • 13 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 34º
Sıcak
Sıcak
  • DOLAR 3.572
    EURO 4.079
  • BIST 104175.26
    ALTIN 139.9
Buradasınız : » » Konya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Konya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Konya'da ormanlık alanda çıkan ve hızla büyüyen yangın kontrol altına alındı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Konyadaki orman yangını kontrol altına alındı

Konya'da ormanlık alanda çıkan ve hızla büyüyen yangın kontrol altına alındı.

Merkez Meram ilçesi Gümüştepe mevkisindeki ormanlık arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzeren bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Arazinin dik olmasından dolayı ekipler, yangını kontrol altına almak için zor anlar yaşadı.

Buldozerlerin de kullanıldığı yangın söndürme çalışmalarına, itfaiye ekiplerinin yanı sıra vatandaşlar ile bölgedeki Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığında görev yapan askerler de destek verdi. Antalya'dan gelen uçak ve helikopter de söndürme çalışmalarına katıldı.

Çalışmalarını yerinde inceleyen Konya Valisi Yakup Canbolat, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangına Meram ve Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahale ettiğini söyledi.

Canbolat, yangına sebebiyet veren unsurların araştırılmasının devam ettiğini dile getirdi. 

Etiketler: orman yangını, meram, Konya
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER