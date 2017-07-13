Konya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Konya'da ormanlık alanda çıkan ve hızla büyüyen yangın kontrol altına alındı.

Merkez Meram ilçesi Gümüştepe mevkisindeki ormanlık arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzeren bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Arazinin dik olmasından dolayı ekipler, yangını kontrol altına almak için zor anlar yaşadı.

Buldozerlerin de kullanıldığı yangın söndürme çalışmalarına, itfaiye ekiplerinin yanı sıra vatandaşlar ile bölgedeki Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığında görev yapan askerler de destek verdi. Antalya'dan gelen uçak ve helikopter de söndürme çalışmalarına katıldı.

Çalışmalarını yerinde inceleyen Konya Valisi Yakup Canbolat, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangına Meram ve Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahale ettiğini söyledi.

Canbolat, yangına sebebiyet veren unsurların araştırılmasının devam ettiğini dile getirdi.