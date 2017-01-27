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Buradasınız : » » Konya'daki kar yağışı seraları vurdu

Konya'daki kar yağışı seraları vurdu

Konya Örtü Altı Üreticiler Birliği Başkanı Adem Avcu, "Çiftçilerimizin 1,5 milyon liraya yakın hasarı var. 500 dekarlık alandan 200 dekarı zarar gördü" dedi.

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Konyadaki kar yağışı seraları vurdu

Konya'da aralıklarla yağan kar, il merkezindeki seralarda zarara neden oldu.

Konya, Karatay ve Meram Örtü Altı Üreticiler Birliği Başkanı Adem Avcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Konya'da 500 dekarlık alanda örtü altı üretim yapıldığını söyledi.

Bu yıl karın beklenenin üzerinde yağdığını vurgulayan Avcu, şunları kaydetti:

"Çiftçilerimizin 1,5 milyon liraya yakın hasarı var. 500 dekarlık alandan 200 dekarı zarar gördü. Yıkılan seraların altında kalan ürünlerin çok az bir bölümü kurtarılabildi. Yetkililerden çiftçilerimizin yaşadığı afet karşısında yardımcı olmalarını istiyoruz." diye konuştu.

Avcu, seralarda genellikle domates, salatalık, biber, patlıcan, marul ve ıspanak gibi ürünlerin yetiştirildiğini ifade etti.

"Yüzde 25'i kullanılamaz hale geldi"

Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Celil Çalış da seraların yüzde 25'inin kullanılamaz hale geldiğini dile getirdi.

Maddi zararın çiftçiler tarafından karşılanamayacak boyutta olduğunu aktaran Çalış, "Zarar gören üreticilerin desteklenmesi diğer üreticilere de örnek olacak. Zarar gören üreticilerimize malzeme yardımının yanında, ödenmesi gereken borçların faizsiz bir şekilde ötelenmesi yapılabilir." ifadelerini kullandı.

 

Etiketler: Konya, Kar yağışı, sera
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