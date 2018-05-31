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Konya'daki FETÖ'nün askeri yapılanması davasında karar

Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı ile MAK timinde görev yapan 7'si tutuklu 31 sanığın yargılandığı davada 16 sanığa 6 yıl ile 19 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

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Konyadaki FETÖnün askeri yapılanması davasında karar

Konya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, sanık yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, dinlenemeyen bazı sanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyetince 16 sanığa "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "darbeye teşebbüse yardım" suçlarından 6 yıl 10 ay 15 gün ile 19 yıl 4 ay 15 gün arasında hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti 15 kişinin ise beraatine hükmetti.

Heyet, tutuklu 7 sanıktan, aralarında eski Filo Komutanı Pilot Kurmay Yarbay Ahmet Tarık Aydın'ın da bulunduğu 3 sanığı, cezaevinde kaldıkları süreyi göz önüne alarak tahliye etti, tutuksuz yargılanan sanıklardan 4'ünün tutuklanmasına karar verdi. Böylece tutuklu sayısı 8'e yükseldi.

Mahkeme heyeti, tutuklu ve tutuksuz sanıkların mal varlığı üzerinde bulunan tedbirin kaldırılmasını kararlaştırdı.

Kaynak: AA

Etiketler: Konya, fetö, 3. ana jet üs komutanlığı
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