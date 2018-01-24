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Buradasınız : » » Konya'daki FETÖ çatı davasında 486 kişi yargılanıyor

Konya'daki FETÖ çatı davasında 486 kişi yargılanıyor

Konya'da, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 195'i tutuklu 486 kişinin yargılandığı davanın duruşması görüldü.

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Konyadaki FETÖ çatı davasında 486 kişi yargılanıyor

Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesince, Meram ilçesinde özel olarak hazırlanan Fatih Sultan Mehmet Spor Salonu'nda görülen duruşmaya tanık beyanlarıyla devam edildi.

Tanıklardan Ahmet Raci Ş, tutuklu sanıklardan Yusuf K'nin geçmişte "mütevelli gruplarında sorumlu hocalık" yaptığını söyledi.

Yusuf K. tarafından düzenlenen bir sohbete katılıp katılmadığını hatırlamadığını belirten Raci Ş, "Kendisinin iş yerime uğramışlığı vardır diye hatırlıyorum. Ben beyaz eşya satıyorum. Kendisiyle bir beyaz eşya alışverişi yaptığımızı hatırlamıyorum." ifadelerini kullandı.

Bu yapıya 2008'de girdiğini ve 2013'te ise bütün bağlantılarını kopardığını dile getiren Raci Ş, cemaat olarak bildiği örgütte yaşadıklarını samimiyetle anlattığını ifade etti.

Tanık olduğu mütevelli toplantılarına ilişkin bilgi veren Raci Ş, şöyle konuştu:

"Mütevelli toplantılarının birer gündemi olurdu. Sohbet toplantılarında sadece dini meseleler konuşulurken, mütevelli toplantılarında belirlenen gündeme ilişkin değerlendirmeler yapılırdı. Bu gündem genellikle, himmet, burs, kurban adı altında örgüt için bağış toplamak ya da gazete, dergi aboneliği olurdu. Mütevelli üyelere verilen görevler ve hedefler değerlendirilirdi."

Kaynak: AA

Etiketler: Konya, fetö, dava
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