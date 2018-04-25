Konya'daki FETÖ çatı davasında 474 sanığa hapis

Konya 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi, 8 aydır süren Konya'daki FETÖ çatı davasında kararını açıkladı.

Sanık sayısının fazla olması dolayısıyla, dava Fatih Sultan Mehmet Spor Salonu'nda görülen duruşmada 474 sanık, terör örgütüne yardım, örgüt üyeliği ve örgüt yöneticiliği yapmak suçlarından 1 buçuk yıl ile 13 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Mahkeme heyeti, 4 kişinin beraatine karar verdi.

Cezaevinde bulunan 41 kişi ise, tutuklu kaldıkları süre hesaba katılarak tahliye edildi.

Ceza alanlar arasında, FETÖ'nün sözde sivil imamları ve bazı üst düzey isimleri de bulunuyor..

Kaynak: TRT Haber