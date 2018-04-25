Konya'daki FETÖ çatı davasında 342 sanığa hapis

Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesince merkez Meram ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Spor Salonu'nda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz bazı sanıklar, sanık yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme heyetince, 8 sanık "yardım", 2 sanık "örgüt yöneticiliği", 332 sanık ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün ile 13 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, 4 sanığın beraatine, 41 sanığın hükümle birlikte tahliyesine, hayatını kaybeden bir sanığın dosyasının düşürülmesine karar verirken, firari 127 sanık hakkındaki dosyayı dava kapsamından çıkardı.

Davada, 347 sanık hakkında esasa ilişkin, firari 127 sanık ile tefrik edilen 4 sanık olmak üzere toplamda 131 sanık hakkında ise usule ilişkin karar verdi.

Kaynak: AA