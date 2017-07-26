Konya'daki DEAŞ operasyonunda 9 tutuklama

Konya'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Meram ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden 3'ü, polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan 9'u tutuklandı, 6 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konya'da, 12 Temmuz Çarşamba günü eylem hazırlığı içinde oldukları belirlenen terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik 10 eve operasyon düzenlenmişti.

Operasyon kapsamında, merkez Meram ilçesindeki bir villada polis ekipleri ile DEAŞ üyeleri arasında çatışma çıkmış, 5 terörist etkisiz hale getirilirken, 4 polis memuru da hafif şekilde yaralanmıştı.

Olayla ilgili aralarında çatışmanın çıktığı evin sahibi M.Ö'nün de bulunduğu 18 kişi gözaltına alınmış, M.Ö'nün daha önce FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklandığı, bir süre sonra serbest kaldığı öğrenilmiş, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin de daha önce terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan cezaevinde yattığı tespit edilmişti. AA