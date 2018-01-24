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Konya'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 19 yaralı

Konya'nın Ilgın ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

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Konyada zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 19 yaralı

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 42 GN 733 plakalı tır, Ilgın-Konya karayolunun 15. kilometresinde, etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle devrildi. Arkadan gelen 33 CFU 91 plakalı yolcu otobüsü de tıra çarptı.

Yaralılara yardım etmek için duran 41 AC 008 otomobile de arkadan gelen 68 S 3021 plakalı midibüs çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otobüsün altında kalan 5 yaşındaki Eslem Sena Uyanık, ekiplerin çalışması sonucu buradan çıkarıldı.

Kazada, araçlardaki 20 kişi yaralandı. Yaralılar, Konya kent merkezi ile Ilgın ve Kadınhanı ilçesindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kadınhanı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Eslem Sena Uyanık, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Uyanık'ın cenazesi, aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: trafik Kazası, Konya
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