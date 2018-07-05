  • 05 TEMMUZ 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 4.592
    EURO 5.372
  • BIST 99097
    ALTIN 185.297
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Konya'da zehirlenme şüphesi: 150 kişi hastaneye kaldırıldı

Konya'da zehirlenme şüphesi: 150 kişi hastaneye kaldırıldı

Konya'da bir yemek şirketinin çeşitli iş yerlerine dağıttığı yemekten yiyen yaklaşık 150 kişi zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurdu.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Konyada zehirlenme şüphesi: 150 kişi hastaneye kaldırıldı

Konya Karatay'ta bulunan bir yemek şirketi, müşterisi olan kurumlara öğle yemeği servisi yaptı.

Yemekten sonra yaklaşık 150 kişi, bulantı, karın ağrısı ve kusma şikayetiyle merkezdeki çeşitli hastanelere başvurdu.

Mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan Tarık Suna, öğle yemeğinde çorba, pilav, tavuk ve salata yediklerini, birkaç saat sonra midede yanma ve bulantı şikayetiyle hastaneye geldiğini, 30'a yakın mesai arkadaşının da aynı durumda olduğunu söyledi.

Baş dönmesi ve kusma şikayetiyle hastaneye gelen Emrah Koç da iş yerlerinden 15 kişinin yemekten sonra zehirlendiğini, 3 arkadaşının durumunun kötü olduğunu dile getirdi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA

Etiketler: Konya, zehirlenme şüphesi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER