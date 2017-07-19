  • 19 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Konya'da zehir tacirlerine göz açtırılmadı

Konya'da zehir tacirlerine göz açtırılmadı

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelinin, 11 gün önce uyuşturucu madde satışını önlemek için yapılan yürüyüşe katıldığı belirlendi.

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Konyada zehir tacirlerine göz açtırılmadı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramalarda, büyük bölümü yakılmış 540 gram esrar maddesi ele geçirildi. Ev sahibi Gökhan K, "uyuşturucu madde ticareti yaptığı" iddiasıyla gözaltına alındı.

Şüphelinin, 8 Temmuz Cumartesi günü, merkez Karatay ilçesindeki Doğanlar Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışının önüne geçmek için yapılan ve "mahallemizde uyuşturucu istemiyoruz" sloganlarının atıldığı yürüyüşe katıldığı belirlendi.

Şüpheli Gökhan K'nın mahalle muhtarlığının birinci azası olduğu da tespit edildi.

Etiketler: Konya, uyuşturucu operasyonu
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