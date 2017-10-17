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Konya'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı

Konya'nın Karapınar ilçesinde yolcu otobüsü ile pancar yüklü tırın çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

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Konyada yolcu otobüsü ile tır çarpıştı

Konya'nın Karapınar ilçesinde yolcu otobüsü ile pancar yüklü tırın çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Selaattin Kılınç'ın kullandığı 21 FS 535 plakalı otobüs, Karapınar-Ereğli karayolunun 23. kilometresinde Muharrem Birer idaresindeki 42 ETV 17 plakalı pancar yüklü tırla çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan ve ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan 21 kişiden biri, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otobüsteki yolculardan biri, aracın arka tarafında uyurken bir anda ses ve sarsıntıyla uyandığını belirterek, "Otobüs biraz ilerledikten sonra şarampole devrilmek üzereyken durdu. Kapıları açmaya çalıştık. Daha sonra ise otobüsten çıktık. Yaralananlar vardı. Daha sonra ise ambulansla hastaneye kaldırıldı." diye konuştu.

Kazada ölen ve yaralananların kimliklerinin belirlenmesine çalışılıyor.

Etiketler: yolcu otobüsü, otobüs kazası, Konya
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