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Konya'da yolcu otobüsü bankete düştü: 18 yaralı

Konya'da yağış yüzünden kontrolden çıkan yolcu otobüsünün hızla bankete düşmesi sonucu 18 kişi yaralandı.

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Konyada yolcu otobüsü bankete düştü: 18 yaralı

Kayseri'den Antalya'ya gitmek üzere yola çıkan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 41 TB 029 plakalı yolcu otobüsü, Konya-Aksaray karayolu 4. Organize Sanayi Kavşağı'nda, yağmur nedeniyle kontrolden çıkarak hızla bankete düştü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hafif yaralanan 18 kişi, ambulanslarla Konya'daki bazı hastanelere kaldırıldı.

Kazadan yara almadan kurtulan yolculardan Adnan Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yağmur nedeniyle otobüs kavşakta kontrolden çıktı. Sonra şarampole indik." dedi.

Kaynak: AA

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