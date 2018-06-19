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Konya'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 5 gözaltı

Konya'da uyuşturucu ticareti operasyonunda Suriye uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.

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Konyada uyuşturucu tacirlerine operasyon: 5 gözaltı

Konya'da Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu satışı yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Selçuklu'da şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Polis, araçta bulunan Suriye uyruklu Abdulkadir El U., Ubeyd Hassun Ey Ş. ve Muhammed E.'nin üzerlerinde yaptığı aramada, 112 gram plaka esrar ele geçirdi.

Abdulkadir El U.'nun verdiği ifade doğrultusunda, ağabeyi Abdulkerim El U.'nun evine de baskın yapan ekipler, şüpheliyi ve yanındaki Abdulvahap R.'yi gözaltına aldı.

Evde narkotik köpeği ile yapılan aramada, 31 bin 145 uyuşturucu hap, plaka halinde 855 gram esrar ve 1 adet hassas terazi bulundu.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

Etiketler: uyuşturucu operasyonu, polis, Konya, gözaltı
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