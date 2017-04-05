Konya'da trafik kazası: 4 yaralı

Konya'da ağaca ve aydınlatma direğine çarpan taksideki 4 kişi yaralandı.

Serkan Aktaş yönetimindeki taksi, merkez Selçuklu ilçesi Ankara Caddesi'nde, önce ağaca ardından da aydınlatma direğine çarptı.

Kazada şoför Aktaş, yanında bulunan Ekrem ve Esat Aktaş ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın yaralandı.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan ve farklı hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kullanılamaz hale gelen otomobil, kaza yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı. AA