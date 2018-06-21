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Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

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Konyada trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Levent Cevizli idaresindeki otomobil, Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Şafak Caddesi'nde Ramazan Poslu'nun kullandığı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilin camından fırlayan Abdurrahman Cevizli, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan sürücü Levent Cevizli ile diğer otomobildeki Mehmet Çelebi, Beyhekim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Abdurrahman Cevizli'nin cenazesi, incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Polis memuru Levent Cevizli'nin, ağabeyi Abdurrahman Cevizli'yi gara götürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: trafik Kazası, Konya, kaza
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