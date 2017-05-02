  • 02 MAYIS 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 26º
Yer yer Sağanak Yağışlı
Yer yer Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.536
    EURO 3.861
  • BIST 95180.25
    ALTIN 142.691
Buradasınız : » » Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Konya'da otomobilin refüje çarpması sonucu damat adayı yaşamını yitirdi, ağır yaralanan nişanlısı hastaneye kaldırıldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Konyada trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Konya'da meydana gelen trafik kazasında damat adayı hayatını kaybetti, nişanlısı ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İzzettin Öztürk (29) idaresindeki 48 EU 662 plakalı otomobil, Konya-Adana karayolunun 23. kilometresinde refüje çarptı.

Kazada sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi, ağır yaralanan Sevim Ergüner (28) Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, aracın bagajında gelinlik buldu. Otomobildekilerin nişanlı olduğu ve kısa bir süre sonra evlenecekleri öğrenildi.

Öte yandan, ekipler olay yerinde inceleme yaparken Ergüner'in çalan telefonunu açan jandarma personeli, yaralının durumu hakkında iş arkadaşı olduğunu söyleyen kişiye bilgi verdi.

Etiketler: Konya, trafik Kazası
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER