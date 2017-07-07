Konya'da terör operasyonu: 9 gözaltı

Konya'da polisin PKK ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir grubun, terör örgütleri DEAŞ ve PKK ile bağlantıları olduğunu belirledi.

Teknik ve fiziki takibin ardından, Özel Harekat polislerinin de katılımıyla belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.