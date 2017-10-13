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Konya'da terör operasyonu: 6 gözaltı

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK'nın propagandası yaptıkları ve devlet yöneticilerine hakaret ettikleri iddiasıyla 6 zanlı gözaltına alındı.

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Konyada terör operasyonu: 6 gözaltı

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde, sosyal medyadan terör örgütü PKK'nın propagandası yaptığı ve devlet yöneticilerine hakaret ettikleri öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Cihanbeyli Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesaplarından PKK propagandası yaparak, devlet büyüklerine hakaret ettikleri öne sürülenlere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında ilçe merkezinde 4, Yeniceoba Mahallesi'nde ise 2 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan birinin devlet memuru olduğu bildirildi.

Zanlıların evlerindeki aramalarda, örgütsel dokümanların ele geçirildiği öğrenildi.

Gözaltına alınan M.S, K.A, H.E, M.K, N.C. ve E.G, jandarmadaki işlemlerinin ardından Cihanbeyli Adliyesine sevk edildi.

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