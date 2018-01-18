Konya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ereğli İlçesi’nde tarihi eser kaçakçılığı ve kaçak kazı yapıldığını tespit etti. Ekipler, teknik ve fiziki takibe başladı. Deliller Sadık T. yi gösterdi.
Jandarma ekipleri Sadık T'nin aracını durdurdu ve arama yaptı.
Araçta 314 parça tarihi eser, dedektör, bir av tüfeği ve elektro şok cihazı ele geçirildi.
Gözaltına alınan Sadık T, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Kaynak: AA