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Konya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Ereğli ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu kamyonette, Roma dönemine ait sunak taşı bulundu.

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Konyada tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Polis ekipleri, ilçeye bağlı Gülbahçe Mahallesi'nde şüphelendiği Mustafa U. (36) yönetimindeki kamyoneti durdurdu.

Yapılan aramada kamyonetin kasasında, Roma dönemine ait olduğu belirtilen sunak taşı ele geçirildi. Sürücü Mustafa U. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Yapılan incelemenin ardından sunak taşı, Ereğli Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Müze Müdürlüğü yetkilileri, taşın üzerinde boğa başı, insan büstü, bir elinde üzüm salkımı, diğer elinde ise buğday başağı tutan sakallı bereket tanrısı figürlerinin bulunduğunu belirtti.

Etiketler: tarihi eser kaçakçılığı operasyonu, Konya
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