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Konya'da silahlı kuyumcu soygunu

Konya'da kuyumcu dükkanına giren silahlı ve kar maskeli kişi, yaklaşık 50 bileziği çalıp kaçtı.

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Konyada silahlı kuyumcu soygunu

Merkez Selçuklu ilçesi Dr. Hulusi Baybal Caddesi'nde, Menderes Koçak'a ait kuyumcu dükkanına gelen kişi, elindeki silahı iş yeri sahibinin eşi Fatma Koçak'a doğrulttu. Şüpheli, yanında getirdiği çantaya yaklaşık 50 bileziği doldurarak uzaklaştı.

Dükkandan kar maskeli birinin çıktığını gören çevredekiler, zanlıyı durdurmak istedi fakat yakalayamadı.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kuyumcunun arkadaşı Hikmet Akbaş, aracıyla Koçak'ın yanına çay içmeye geldiği sırada uzaktan içeride birinin olduğunu gördüğünü, müşteri zannettiğini söyledi.

Araçtan indiği sırada elindeki çantayla dükkandan dışarı çıkan şüphelinin kaçmaya başladığını belirten Akbaş, "Kaçan kişinin yüzü kar maskeli, elinde çanta vardı. Kovaladık fakat yakalayamadık." dedi.

Kaynak: AA/İHA

Etiketler: soygun, kuyumcu, Konya
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