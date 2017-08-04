Konya'da şiddetli yağış çileye dönüştü

Konya'da aniden bastıran sağanak, köprü ve alt geçitlerin suyla dolmasına neden oldu. Merkez Selçuklu ilçesi Sille alt geçidinde de bazı araçlar mahsur kaldı.

Sürücülerin araçları terk etmesi sonrası çevredeki vatandaşlar, otomobilleri itekleyerek çıkarmaya çalıştı. Yağışın artması ve alt geçitte suyun yükselmesiyle birlikte vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Trafik ekiplerinin yolu iki yönlü ulaşıma kapattığı alt geçitte, yağmurun dinmesi ve suların çekilmesiyle ulaşım normale döndü.

Öte yandan, yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ise ıslanmaktan kurtulamadı.