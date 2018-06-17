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Konya'da serinlemek için gölete giren iki suriyeli genç boğuldu

Konya'da serinlemek için gölete giren Suriyeli iki gencin cesedi bulundu.

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Konyada serinlemek için gölete giren iki suriyeli genç boğuldu

Suriye uyruklu dört genç, serinlemek amacıyla Konya Meram Karahüyük Mahallesi Dutlu Caddesi'ndeki gölete girdi.

Gençlerden Ömer Muhammed Hac'ın çırpındığını gören arkadaşı Yahya İsmail El Alu, yardım etmek istedi. İki genç bir süre sonra gözden kayboldu.

Diğer gençlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri ile dalgıçlar çağırıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Sualtı Arama Kurtarma ekibi, gençlerin gözden kaybolduğu yerden suya daldı.

Dalgıçlar, Yahya İsmail El Alu ile Ömer Muhammed Hac'ın cesetlerini yaklaşık 3 metre derinlikte buldu.

Cesetler dalgıçlar tarafından sudan çıkarılırken, olay yerine gelen ve çalışmaları gözyaşları içinde izleyen Ömer Muhammed Hac'ın annesi ile babası, çocuklarının cesedini son kez öptü.

Polisin incelemelerinin ardından Yahya İsmail El Alu ile Ömer Muhammed Hac'ın cesetleri otopsi yapılmak üzere Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Konya, Suriyeli, gölet
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