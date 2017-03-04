Konya'da restorana silahlı saldırı

Konya'da bir grup tarafından iş yerine silahla ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Nalçacı Caddesi'ndeki bir restorana gelen gruptakilerle iş yeri çalışanları arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sonrası dışarı çıkan gruptakiler, iş yerine tabancayla ateş açtı. Olayda Derviş Çoban ve Muhammet Uyar yaralandı.

Ateş açıldığı sırada olay yerinden geçerken kolundan yaralandığı öğrenilen Çoban, sağlık ekiplerince Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Uyar da Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Polis, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. AA