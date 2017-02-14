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Konya'da PKK operasyonu: 8 gözaltı

Konya'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

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Konyada PKK operasyonu: 8 gözaltı

Konya'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon kapsamında kent merkezinde daha önce belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Hakkında gözaltı kararı verilen 13 şüpheliden 8'i yakalandı. Şüphelilerin yakalandıkları adreslerde yapılan aramalarda, örgütsel dokümanlar ele geçirildiği öğrenildi.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 5 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. 

Etiketler: Konya, PKK, terör operasyonu
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