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Konya'da otomobil tıra çarptı: 4 yaralı

Konya'da, otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

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Konyada otomobil tıra çarptı: 4 yaralı

Murat Bayram idaresindeki 34 YT 5552 plakalı otomobil, merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi'nde, Tahir İ'nin kullandığı 16 MBT 75 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin büyük bölümü tırın altına girdi.

Kazada, otomobil sürücüsü Bayram ile otomobildeki Zeybek Cengiz, Aydın Şahin ve Gökhan Yılmaz yaralandı.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralılar, ambulanslarla Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Zeybek Cengiz, Aydın Şahin ve Gökhan Yılmaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Tır sürücü Tahir İ. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA

Etiketler: Konya, trafik Kazası
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