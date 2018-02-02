  • 02 ŞUBAT 2018, CUMA

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Buradasınız : » » Konya'da otomobil bariyerlere çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Konya'da otomobil bariyerlere çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Konya'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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Konyada otomobil bariyerlere çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Yasin Altan idaresindeki 06 PUD 88 plakalı otomobil, merkez Selçuklu ilçesi Otogar Köprülü Kavşağı'nda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerlere çarptı.

Otomobilde sıkışan sürücü Altan ile araçta bulunan Mehmet İnanç ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, itfaiye ve sağlık ekiplerince kurtarıldı.

Konya'daki farklı hastanelere kaldırılan yaralılardan Yasin Altan ile Mehmet İnanç, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Beyhekim Devlet Hastanesinde tedavisi süren diğer yaralının ise hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

AA

Etiketler: Konya, kaza, konya kaza haberleri
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