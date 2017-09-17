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Konya'da "narko-sokak" uygulaması: 3 gözaltı

Konya'da uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik yapılan "narko-sokak" uygulamasında 3 kişi gözaltına alındı.

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Konyada &quot;narko-sokak&quot; uygulaması: 3 gözaltı

Konya'da uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik yapılan "narko-sokak" uygulamasında 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından merkez Karatay ilçesindeki bazı metruk evlerde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, belirlenen bölgede metruk evlere yapılan operasyonda, uyuşturucu satışı yaptığı ileri sürülen 1 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelinin üst aramasında satışa hazır bir miktar eroin ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bölgedeki başka bir metruk eve yapılan baskında ise 2 kişi uyuşturucu kullanırken yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken, baskın anları polis kamerası tarafından görüntülendi.

Etiketler: Konya, narko-sokak uygulaması, uyuşturucu ticareti
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