Konya'da minibüs refüje çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Ahmet Bardakçı (62) yönetimindeki 42 HY 349 plakalı minibüs, Konya-Seydişehir karayolunun 25. kilometresinde, Adem K'nın kullandığı biçerdöverden yola düştüğü iddia edilen lastiğe çarpmamak için manevra yaptığı sırada refüje çarptı.

Karşı yola geçen minibüsteki Fatmaana Bardakçı (68), olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Ahmet Bardakçı ile araçta bulunan Hatice Bardakçı (34) ve Kiraz Akçapınar (41) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Biçerdöver sürücüsü Adem K, polis ekiplerince gözaltına alındı.