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Konya'da lastik deposunda yangın

Konya'da gece saatlerinde organize saniye bölgesinde bulunan bir lastik deposunda çıkan yangın, 2 saatlik çalışmanın ardından güçlükle söndürüldü.

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Konya Selçuklu'da Horozluhan Mahallesi Albayrak Caddesinde bulunan lastik deposunda, henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, deponun bahçesinde bulunan lastiklerin büyük bölümünü etkisi altına aldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi geldi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, iş makineleri de bahçedeki lastikleri dışarıya çıkardı.

Yangın, yaklaşık bir saat süren çalışmalar sonunda güçlükle söndürüldü.

İş yerinde hasara yol açan yangının çıkış sebebinin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

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