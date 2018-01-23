Konya'da kredi kartı dolandırıcılığı operasyonu: 7 tutuklama

Konya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesine müracaat eden iki kişi, kredi kartı bilgileri kopyalanarak hesaplarından 6 bin liralarının çekildiğini idda ederek, şikayette bulundu.

İhbarı değerlendiren polis, kredi kartı ekstrelerini incelediği iki kişinin, son alışveriş yaptığı Selçuklu ilçesindeki kafeye baskın yaptı.

İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kasiyer Gülsün Y'nin müşterilerin kredi kartlarını her işlem için iki farklı pos cihazından geçirdiğini tespit etti.

Gözaltına alınan Gülsün Y'nin üzerinde kopyalanan 9 kredi kartının slipi bulundu. Şüphelinin cep telefonunda ise bankamatiklerden parayı çeken kişiye kartı nasıl kopyalayacağını anlattığı video ele geçirildi.

Emniyetteki sorgusunda kredi kartı bilgilerini sahte pos cihazıyla kopyaladıklarını itiraf eden Gülsün Y'nin ifadesi doğrultusunda, şebeke üyesi olduğu ileri sürülen kafe müdürü Ali A. ile Harun A., Sami K., Mesut K., Şevket İ. ve Abdil D. gözaltına alındı.

Abdil D'nin yakalandığı evin havalandırma boşluğunda, dolandırılan kişilerin kart numaralarının bulunduğu bilgisayar, Ukrayna'dan getirildiği belirlenen kart kopyalama cihazı ile kopyalanmış 69 kredi kartı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA