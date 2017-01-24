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Konya'da kaza yapan araçlar alev aldı

Konya'da tır ile mazot yüklü tanker çarpıştı. Araçların alev alev yandığı kazada 2 kişi de hayatını kaybetti.

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Konyada kaza yapan araçlar alev aldı

Ahmet Kaplan yönetimindeki 42 HDN 02 mazot yüklü tanker, Çumra ilçesine bağlı Büyükaşlama Mahallesi'nde karşı yönden gelen Muammer Özen idaresindeki 70 AJ 715 plakalı tırla çarpıştı.

Kaza sonrası araçlar alev aldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Kazada, sürücüler Kaplan ve Özen, olay yerinde yaşamını yitirdi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 süren çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından cenazeler, otopsi için Çumra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Büyükaşlama Mahallesi Muhtarı Duran Bulut, yaptığı açıklamda, olay yerinden araçlarıyla geçtikleri sırada bir patlama sesi duyduklarını söyledi.

Sesin geldiği tarafa yöneldiklerini ifade eden Bulut, "Baktığımızda hafriyat tırı ile tankerin çarpıştığını ve alevlerin yükseldiğini gördük. Duman ve alevler nedeniyle yaklaşamadık. Art arda patlamalar oldu. Hemen 112 ve jandarmaya durumu bildirdik. Araçtakilere müdahale etme şansı zaten yoktu." dedi.

Etiketler: tır, mazot yüklü tanker, Konya, 2 kişi hayatını kaybetti
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