Konya'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

Merkez Karatay ilçesi İstiklal Mahallesi Aktutan Caddesi'ndeki bir müstakil evde yalnız yaşayan Mehmet Sakal'dan (73) haber alamayan komşuları, kapıyı açıp içeriye girdi.
Sakal'ı hareketsiz şekilde yatarken bulan komşuları, polis ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Sakal'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.
Polisin incelemesinin ardından Mehmet Sakal'ın cesedi, otopsi için morga kaldırıldı. AA