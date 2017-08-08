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Konya'da kar maskeli silahlı saldırı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir kişinin, kar maskeli saldırgan tarafından av tüfeğiyle yaralanması güvenlik kameralarınca görüntülendi.

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Konyada kar maskeli silahlı saldırı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir kişinin, kar maskeli saldırgan tarafından av tüfeğiyle yaralanması güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Veysel Akman (40), merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi'nde iş yeri bulunan arkadaşını ziyarete geldi.

Akman ve arkadaşı iş yeri önünde oturdukları sırada yanlarına elinde çuvala sarılı av tüfeği bulunan kar maskeli bir kişi yaklaştı.

Saldırgan, Akman'ı av tüfeğiyle ateş ettikten sonra kaçtı.

Bacağından yaralanan Veysel Akman, ambulansla kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Akman'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay anı güvenlik kamerasında

Saldırı anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, kar maskeli kişinin elinde çuvala sarılı av tüfeğiyle gelişi ve ateş açtıktan sonra kaçışı görülüyor.

Olay yerinde inceleme yapan ve güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Etiketler: Konya, kar maskeli saldırgan, av tüfeği
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