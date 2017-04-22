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Konya'da kamyonlar çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Konya'da 2 kamyonun çarpışması sonucu sürücülerden biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.

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Konyada kamyonlar çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Konya'da 2 kamyonun çarpışması sonucu sürücülerden biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali Boran idaresindeki 07 S 1749 plakalı kamyon, Konya-Seydişehir karayolunun 1. kilometresinde, karşı şeritte seyreden Ahmet Eken'in kullandığı 42 DB 681 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada, sürücülerden Eken olay yerinde yaşamını yitirdi.

Araçta sıkışan diğer kamyon sürücüsü Boran, itfaiye ve sağlık ekiplerince güçlükle kurtarıldı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Boran'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Etiketler: Konya, kaza, kamyon
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