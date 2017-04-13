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Konya'da kamyonla kamyonet çarpıştı: 7 yaralı

Konya'nın Ilgın ilçesinde kamyonla kamyonetin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

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Konyada kamyonla kamyonet çarpıştı: 7 yaralı

Cengiz Uğur idaresindeki 31 KCL 05 plakalı kamyon, Afyonkarahisar-Konya karayolunun Kapaklı mevkisinde Reyyan Betül Şen'in kullandığı 10 KG 530 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü Şen ile aynı araçtaki Hatice, Beyza, Ertuğrul Gazi ve Hatice Hilal Şen, Mehmet Arslan ve Beyza Güzin Güneş, 112 Acil Servis ekiplerince Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Karayolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Etiketler: Konya, trafik Kazası, ılgın
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