Konya'da kamyonet tramvay yoluna düştü: 1 yaralı

Tahir Öcal (55) yönetimindeki 42 TG 158 plakalı kamyonet, merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tramvay yoluna düştü.

Bu sırada otogar istikametine giden tramvay, kamyoneti görüp son anda durdu.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı sürücü Öcal, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Öcal'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle kesintiye uğrayan tramvay seferleri, kamyonet çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra yeniden başladı.