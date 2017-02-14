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Konya'da kamyonet ile otomobil çarpıştı

Konya'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 10 aylık bebek öldü, 4 kişi yaralandı.

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Konyada kamyonet ile otomobil çarpıştı

Alınan bilgiye göre, Hasan Özbağrıaçık idaresindeki 50 EL 507 plakalı kamyonet, merkez Karatay ilçesi Çatalhüyük Mahallesi'nde, Murat C'nin kullandığı 42 SS 175 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile kamyonette bulunan Ayşe Özbağrıaçık, Zeynep Özbağrıaçık ve 10 aylık olduğu öğrenilen Şerife Kanyılmaz yaralandı.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Şerife Kanyılmaz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü Murat C. tedavisinin ardından gözaltına alındı. AA

Etiketler: trafik Kazası, Konya, kaza, kamyonet
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