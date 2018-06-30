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Konya'da hafif ticari araç sulama kanalına düştü: 9 yaralı

Konya'da hafif ticari aracın sulama kanalına düşmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

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Konyada hafif ticari araç sulama kanalına düştü: 9 yaralı

Konya'da Mehmet Sarı idaresindeki 42 CFA 88 plakalı hafif ticari araç, Çumra Abditolu Mahallesi Saz mevkisinde, sulama kanalına düştü.

Kazayı fark eden mevsimlik işçiler yaralıların yardımına koştu.

İşçiler, camını kırdıkları araçtaki 9 kişiyi kurtardı.

Yaralanan sürücü Mehmet Sarı ile araçtaki Huriye Sar Yusuf Sarı Mehmet Sadi, İkbal Uluş, Fatma, Tunahan Halime ile Musa Işık ambulanslarla Konya'daki hastanelere kaldırıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Sualtı Arama Kurtarma ekibince yapılan incelemede, suya gömülen araçta kimsenin bulunmadığı belirlendi.

Araç, vinç yardımıyla kanaldan çıkarıldı.

Kaynak: AA, İHA 

Etiketler: kaza, trafik Kazası, Konya
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