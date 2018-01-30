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Konya'da FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon: 15 gözaltı

Konya'da FETÖ soruşturması kapsamında örgütün kadın yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 15 şüpheli gözaltına alındı.

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Konyada FETÖnün kadın yapılanmasına operasyon: 15 gözaltı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün "kadın yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 18 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Zanlılar, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Şüphelilerin, sağlık çalışanları ve iş adamlarının eşleri olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: terör örgütü, Konya, kadın yapılanaması, fetö
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