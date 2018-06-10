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Konya'da FETÖ'nün hücre evine operasyon: 3 gözaltı

Konya'da FETÖ'nün hücre evine düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

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Konyada FETÖnün hücre evine operasyon: 3 gözaltı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aranan Mehmet A. ve Mehmet K.'nin hücre evinde gizlendiğini belirledi.

Operasyonda aranan 2 kişi ile evde bulunan Kenan Ş. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların üzerinden 4 farklı sahte kimlik çıktı. Evde yapılan aramada ise 8 bin dolar, 18 bin lira, 5 cep telefonu ve örgüt tarafından dağıtılan alışveriş kartları ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden Kenan Ş.'nin, Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı ile MAK timinde görev yapan 31 sanığın yargılandığı ve 31 Mayıs’ta sonuçlanan davada beraat eden eski asker olduğu belirlendi.

Şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: AA

Etiketler: operasyon, Konya, hücre evi, fetö
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