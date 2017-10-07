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Buradasınız : » » Konya’da FETÖ’nün ‘gaybubet’ evlerine operasyon

Konya’da FETÖ’nün ‘gaybubet’ evlerine operasyon

Konya'da Özel Harekat polislerinin de katılımıyla FETÖ'nün "gaybubet" evlerine düzenlenen operasyonda, çoğu üniversite öğrencisi 50 şüpheli gözaltına alındı.

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Konyada FETÖnün gaybubet evlerine operasyon

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün "gaybubet" ismini verdiği evleri belirlemek için çalışma başlattı.

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonrası, aralarında öğrenci evlerinin de bulunduğu çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Özel Harekat polislerinin de katılımıyla düzenlenen baskınlarda, evlerden birinin kapısı açılmayınca ekipler içeriye koçbaşı kullanarak girdi.

Evdeki 2 şüpheli odalarında gözaltına alınırken, bir kişi balkondan kaçmaya çalışırken Özel Harekat Polisi tarafından fark edilerek yakalandı.

Operasyonda, aralarında üniversite öğrencilerinin de yer aldığı 50 kişi gözaltına alındı.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

Operasyonun halen sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

Etiketler: Konya, fetullahçı terör örgütü, FETÖ operasyonu
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