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Buradasınız : » » Konya'da dilencinin üzerinden 6 bin 210 lira çıktı

Konya'da dilencinin üzerinden 6 bin 210 lira çıktı

Konya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından yakalanan bir dilencinin üzerinden 6 bin 210 lira çıktı.

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Konyada dilencinin üzerinden 6 bin 210 lira çıktı

Konya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin yakaladığı bir dilencinin üzerinden 6 bin 210 lira çıktı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, merkez Karatay ilçesi Mevlana ve Şerafettin caddelerinde dilencilere yönelik çalışma başlattı.

Trafik ışıkları ve cami önlerinde dilencilik yapanlara yönelik şikayetleri değerlendiren ekipler, R.T'yi takibe aldı.

R.T'yi durdurup üst araması yapan ekipler, dilencinin taşıdığı poşette 6 bin 210 lira ele geçirdi.

Dilenciye, Kabahatler Kanunu'na göre idari para cezası uygulandı.

Vatandaşların iyi niyetini suistimal eden, kavşak, cadde ve bulvarlarda sürücülere rahatsızlık vererek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren dilencilere yönelik çalışmalar devam edecek.

Kaynak: AA

Etiketler: Konya, dilenci
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