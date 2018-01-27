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Buradasınız : » » Konya'da DHKP-C operasyonu

Konya'da DHKP-C operasyonu

Terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı. Tutuklanan zanlının eylem hazırlığında olduğu iddia edildi.

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Konyada DHKP-C operasyonu

Konya Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cihanbeyli ilçesinde askeri kıyafet satan bir iş yerinde çalışan Ömer A'nın terör örgütü DHKP-C'nin İç Anadolu Bölge sorumlusu olduğunu tespit etti.

3 zanlıdan biri tutuklandı 

Teknik ve fiziki takip sonucu zanlının Ankara, Eskişehir ve Konya'ya sürekli gidip geldiği, örgüte buralarda militan kazandırmaya çalıştığı saptandı.

Zanlının Ankara'da postacı kıyafetleri aldığı ve eylem yapmak için keşif yaptığı belirlendi.

Harekete geçen ekipler, Ömer A'yı Ankara, zanlıyla sürekli görüştüğü belirlenen Savaş Ö. ve S.C'yi ise Cihanbeyli'de yakaladı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda, örgüte ait dokümanlar ele geçirildi.

Konya'ya getirilen zanlılardan S.C'nin emniyetteki sorgusunda itirafçı olduğu, Ömer A'nın ise 7 gün boyunca sadece şekerli su içerek açlık grevi yaptığı öğrenildi.

Göktürk alfabesiyle "Türk" yazılı bandana

Zanlılar, işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Ömer A'yı hastaneye getiren polisin, yüzünü Göktürk alfabesiyle "Türk" yazılı bandanayla kapatması dikkati çekti.

Adliyeye çıkarılan zanlılardan Ömer A. tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA 

Etiketler: terör, oeprasyon, mahkeme, dhkp c
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