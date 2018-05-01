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Konya'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

Konya'da terör örgütü DEAŞ'ın sosyal medyadan propagandasını yapanlara yönelik operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 10 kişiden 9’u yakalandı.

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Konyada DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından sosyal medya üzerinden DEAŞ’ın propagandasını yaptığı ileri sürülen 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Ekipler, sabah saatlerinde Özel Harekat polisleri eşliğinde 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, hakkında gözaltı kararı olan 10 şüpheliden 9’u gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen 9 şüpheli, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: DHA

Etiketler: terör, operasyon, Konya, DEAŞ
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