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Buradasınız : » » Konya'da çıkan yangında baba ve 3 çocuğu hayatını kaybetti

Konya'da çıkan yangında baba ve 3 çocuğu hayatını kaybetti

Konya'nın Ilgın ilçesindeki bir evde çıkan yangında baba ve 3 oğlu öldü, anne ile 5 yaşındaki oğlu hastaneye kaldırıldı.

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Konyada çıkan yangında baba ve 3 çocuğu hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Ilıca Mahallesi'nde 36 yaşındaki Cafer Salır'a ait iki katlı evin giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Alevleri fark eden Sadiye Salır, 5 yaşındaki oğlu Mustafa Can'ı yanına alarak dışarı çıkmayı başardı. Dumandan etkilenen anne ve oğlu, ambulansla Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangının, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu söndürülmesinin ardından eve giren itfaiye ekipleri, baba Cafer, 13 yaşındaki ikiz çocukları Muhammet ve Ali ile küçük oğlu Celalettin Salır'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Olayla ilgili soruşturm başlatıldı 

 

Kaynak: AA

Etiketler: yangın, Konya
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